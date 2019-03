Polizeidirektion Neustadt/Weinstraße

POL-PDNW: Zwei Verkehrsunfallfluchten - eine aufgrund menschlicher Bedürfnisse

Neustadt/Weinstraße (ots)

Gestern nahm die Polizei zwei Verkehrsunfallfluchten auf. Zum Nachteil eines 65-jährigen Neustadters wurde dessen PKW auf einem Parkplatz in der Klausengasse beschädigt und ein Schaden von ca. 1000EUR verursacht. Kurios war ein zweiter Verkehrsunfall auf der B39 in Fahrtrichtung Speyer. Drei PKWs fuhren in einer Kolonne als in Höhe des Sportplatzes Geinsheim der Erste plötzlich abbremste um in einen anliegenden Feldweg einzufahren. Dieser wollte dringend sein Geschäft verrichten. Durch das Bremsmanöver des Ersten der Reihe, konnte der Letzte nicht rechtzeitig bremsen und fuhr auf den mittleren PKW auf. Der Erste verpasste die Ausfahrt jedoch und fuhr weiter, trotz dass die beiden Unfallbeteiligten auf sich aufmerksam machten. Die beiden nahmen die Verfolgung des Ersten auf und konnten diesen zum Anhalten bringen. Nachdem dieser dann endlich sein dringendes Geschäft verrichten konnte, konnte die eintreffende Streife den Sachverhalt klären und aufnehmen.

Rückfragen bitte an:



Polizeiinspektion Neustadt/Weinstraße

Jennyfer Hantke

Telefon: 06321-854-0

E-Mail: pdneustadt.presse@polizei.rlp.de

www.polizei.rlp.de/pd.neustadt



Pressemeldungen der Polizei Rheinland-Pfalz sind unter Nennung der

Quelle zur Veröffentlichung frei.

Original-Content von: Polizeidirektion Neustadt/Weinstraße, übermittelt durch news aktuell