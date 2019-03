Polizeidirektion Neustadt/Weinstraße

POL-PDNW: Parfüm gestohlen - hoher Sachschaden

Neustadt/Weinstraße (ots)

Wie gestern der Polizei erst bekannt wurde, kam es am 20.03.2019 zu einem Ladendiebstahl in einem Drogeriemarkt in der Hauptstraße. Unbekannte Täter entwendeten sieben Flacons der Marke Dior im Gesamtwert von 804,40EUR. Der Höhepunkt an Dreistigkeit ist die Tatsache, dass bereits zwei Tage zuvor durch die gleichen Täter schon einmal fünf Parfüms gestohlen wurden. Beim Fluchtfahrzeug soll es sich um einen dunkelgrauen Peugeot mit französischem Kennzeichen handeln. Täterhinweise bitte an die Polizeiinspektion Neustadt/Weinstraße. Telefonnummer: 06321-8540 E-Mail: pineustadt@polizei.rlp.de

