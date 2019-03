Polizeidirektion Neustadt/Weinstraße

POL-PDNW: Neustadt - Schaufensterscheibe eingeworfen, Zeugen gesucht

Neustadt/Weinstraße (ots)

Bislang unbekannte Täter warfen in der Zeit Donnerstagabend, den 28.03. bis Freitagmorgen, den 29.03.2019 die Schaufensterscheibe eines Elektronikgeschäftes in der Schütt in Neustadt mit einem Backstein ein. Der entstandene Sachschaden beträgt ca. 2000 EUR.

Die Polizeiinspektion Neustadt bittet um Zeugenhinweise unter 06321-854-0 oder per E-Mail an pineustadt@Polizei.rlp.de

