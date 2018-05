POL-F: 180503 - 0424 Frankfurt-Bornheim: Fußgängerin kollidiert mit Straßenbahn

Frankfurt (ots) - (ne) Wie durch ein Wunder kam es bei einem Zusammenstoß zwischen einer 41-jährigen Fußgängerin mit einer Straßenbahn gestern Morgen gegen 08.20 Uhr auf der Friedberger Landstraße nur zu leichten Verletzungen.

Um ihre Bahn an der Friedberger Warte zu erreichen, rannte die Frau über die Gleise und übersah dabei die aus entgegengesetzter Richtung herannahende Straßenbahn. In Höhe der Hausnummer 410 prallte die 41-Jährige mit dem Triebwagen zusammen und schlug mit dem Kopf gegen die Frontscheibe. Sie erlitt dabei leichte Verletzungen und konnte nach ambulanter Behandlung aus dem Krankenhaus entlassen werden.

Der Fahrer sowie Fahrgäste der Straßenbahn blieben unverletzt.

