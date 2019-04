Kreispolizeibehörde Ennepe-Ruhr-Kreis

POL-EN: Gevelsberg - Frau durch Auffahrunfall verletzt

Gevelsberg (ots)

Am Dienstagnachmittag verursachte ein 24-jähriger Schwelmer mit seinem grauen Pkw Renault einen Auffahrunfall an der Einmündung Wittener Straße / Asbecker Straße. Ein vor ihm auf der Asbecker Straße fahrender schwarzer Pkw Renault wurde von seiner 42-jährigen Fahrerin aus Gevelsberg abgebremst, um die Vorfahrt eines von links nahenden Pkw zu gewähren. Dies bemerkte der Schwelmer zu spät, sodass es zum Unfall kam. Durch die Kollision wurde die Gevelsbergerin leicht verletzt, sie wurde in ein umliegendes Krankenhaus verbracht. Beide Pkw wurden abgeschleppt.

Original-Content von: Kreispolizeibehörde Ennepe-Ruhr-Kreis, übermittelt durch news aktuell