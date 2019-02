Polizei Hagen

POL-HA: 50-Jähriger versucht, Polizistin mit Flasche zu schlagen

Hagen (ots)

Ein 50-jähriger Mann erregte am Dienstag, den 12.02.2019, gegen 22.00 Uhr, die Aufmerksamkeit der Polizei. Der Mann randalierte und reagierte auf die Ansprache durch die Polizisten aggressiv. In der Hand hielt er eine Glasflasche. Als er zu einer Ausholbewegung ansetze, brachte ein Polizist Pfefferspray zum Einsatz, um den Angriff zu unterbinden. Die Polizei transportierte den alkoholisierten Mann in das Polizeigewahrsam und leiteten ein Strafverfahren ein.

