Kreispolizeibehörde Ennepe-Ruhr-Kreis

POL-EN: Schwelm - Versuchte Geldautomatensprengung

Schwelm (ots)

Am frühen Mittwochmorgen meldeten Zeugen einen lauten Knall und Rauch in der Bankfiliale an der Hauptstraße sowie drei Tatverdächtige, die in einem Pkw flüchteten. Eingesetzte Beamte stellten fest, dass in die Bankfiliale eingebrochen worden war. Durch die hervorgerufenen Beschädigungen innerhalb des Gebäudes wurde die Nebelanlage ausgelöst, die Teil des Alarmanlagenkonzeptes ist. Im Verlauf der Fahndung konnten an einem Schnellimbiss drei Personen festgestellt werden. Weiterhin fand der Polizeihubschrauber durch Einsatz der Wärmebildkamera das abgestellte Fluchtauto. Durch einen mitgeführten Fahrzeugschlüssel konnte die Verbindung zum Pkw hergestellt werden, in dem Aufbruchwerkzeug aufgefunden wurde. Die drei Tatverdächtigen werden aktuell vernommen, die Vorführung beim Haftrichter wird geprüft.

