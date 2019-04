Kreispolizeibehörde Ennepe-Ruhr-Kreis

POL-EN: Wetter - Fahrrad-Tag

Wetter (ots)

Am 28.04.2019 findet in der Zeit von 10.00 bis 16.00 Uhr am Seeplatz eine Info-Veranstaltung zum Thema Fahrrad statt. Aufgrund der steigenden Unfallzahlen im Bereich "Fahrrad fahren" informieren die Kollegen der Verkehrsunfallprävention über die Gefahren des Fahrradfahrens, insbesondere bei der Nutzung von E-Bikes. Das leidige "Für" und Wider" zum Fahrradhelm wird ebenfalls thematisiert. Ein E-Bike der EN-Polizei sowie ein Polizei-Segway werden vor Ort sein. Zusätzlich stellt die Feuerwehr Wetter einen LKW aus, an dem Besucher sich einen Eindruck vom "Toten Winkel" verschaffen können. Auch die Firma DEMAG, die dieses Jahr ihr 200-jähriges Firmenjubiläum feiert, unterstützt die Aktion: die Auszubildenden betreuen einen Stand, an dem Besucher eine "kleine Pflege" ihrer Drahtesel durchführen lassen können. Neben hoffentlich zahlreichen persönlichen Gesprächen werden die Besucher mit ausreichend Info-Material rund ums Thema Fahrrad versorgt. Die Polizei EN freut sich auf Ihren Besuch. WICHTIG: Die Veranstaltung findet ausschließlich bei trockenem Wetter statt! Im Zweifelsfall informieren Sie sich am Sonntag über die Polizeiwache Wetter unter 02335-9166-7000.

