Kreispolizeibehörde Ennepe-Ruhr-Kreis

POL-EN: Sprockhövel - Eine Person verletzt nach Unfall im Einmündungsbereich

Sprockhövel (ots)

Am Mittwochmorgen gegen 08:00 Uhr befuhr ein 44-jähriger Sprockhöveler mit seinem schwarzen Pkw Saab die Otto-Hagemann-Straße. An der Einmündung Hölterstraße wollte er nach rechts abbiegen. Dabei kollidierte er mit dem schwarzen Pkw Renault einer 55-jährigen Hattingerin, der sich von rechts auf der Hölterstraße näherte. Durch den Zusammenstoß wurde die Hattingerin leicht verletzt. Sie wurde in ein umliegendes Krankenhaus verbracht, ihr Pkw wurde abgeschleppt.

Rückfragen bitte an:



Kreispolizeibehörde Ennepe-Ruhr-Kreis

Pressestelle



Telefon: 02336/9166-2120 o. Mobil 01525/4765005

Fax: 02336/9166-2199

E-Mail: pressestelle.ennepe-ruhr-kreis@polizei.nrw.de

Original-Content von: Kreispolizeibehörde Ennepe-Ruhr-Kreis, übermittelt durch news aktuell