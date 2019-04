Kreispolizeibehörde Ennepe-Ruhr-Kreis

POL-EN: Hattingen - Unfall unter Alkoholeinfluss

Hattingen (ots)

Am 25.04.2019, gegen 18.45 Uhr, befuhr ein 57-jähriger Mann aus Velbert die Nierenhofer Straße. In einer Kurve kam er von der Fahrbahn ab und touchierte die Leitplanke. Trotz deutlicher Schäden am Fahrzeug und an der Leitplanke verließ er die Örtlichkeit. Ein Zeuge des Unfalls verständigte die Polizei. Die eingesetzten Beamten stellten Pkw und Fahrer kurz darauf in der Nähe des Unfallortes. Bei der Klärung des Sachverhalts wurden bei dem Unfallfahrer Hinweise auf Alkoholkonsum festgestellt. Ihm wurde eine Blutprobe entnommen, sein Führerschein wurde sichergestellt.

