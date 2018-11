POL-D: Garath: Schulwegunfall - 15-jähriges Mädchen verletzt

Düsseldorf (ots) - Garath: Schulwegunfall - 15-jähriges Mädchen verletzt

Dienstag, 20. November 2018, 8 Uhr

Nach den vorläufigen Ermittlungen der Polizei war zur Unfallzeit ein 84 Jahre alter Düsseldorfer mit seinem Opel auf der Koblenzer Straße unterwegs. Als er mit seinem Wagen nach rechts in die Josef-Maria-Olbrich-Straße einbiegen wollte, kam es zum Zusammenstoß mit einer Radfahrerin. Die 15-Jährige stürzte in der Folge zunächst gegen den Pkw und danach auf die Straße. Ein Rettungswagen brachte sie zur Behandlung in ein Krankenhaus.

Rückfragen bitte (ausschließlich Journalisten) an:



Polizei Düsseldorf

Pressestelle



Telefon: 0211-870 2005

Fax: 0211-870 2008

http://www.duesseldorf.polizei.nrw.de

Original-Content von: Polizei Düsseldorf, übermittelt durch news aktuell