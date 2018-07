POL-RE: Recklinghausen: Unfall mit einer leicht Verletzten

Recklinghausen (ots) - Eine 31-jährige Recklinghäuserin musste nach einem Unfall an der Kreuzung Theodor-Körner-Straße/Hochstraße leicht verletzt in ein Krankenhaus gebracht werden. Sie war mit ihrem Wagen auf der Hochstraße unterwegs, als ein 21-jähriger Fahrer aus Gelsenkirchen mit seinem Pkw von der Hochstraße kam und in die Kreuzung einfuhr. Die beiden Autos stießen zusammen und waren so kaputt, dass sie abgeschleppt werden mussten. Der Sachschaden wird auf 10000 Euro geschätzt.

