POL-D: Unterbilk - Einbruch in Bürohaus - Täter brechen Tresor auf und erbeuten Bargeld - Polizei sucht Zeugen

Düsseldorf (ots) - In der Nacht zu heute drangen bislang unbekannte Täter in ein Bürohaus an der Wasserstraße ein, richteten großen Sachschaden an und erbeuteten aus einem Tresor heraus mehrere hundert Euro Bargeld. Einen Rucksack mit Tatwerkzeug ließen die Unbekannten in Tatortnähe zurück. Die Polizei bittet Zeugen, sich zu melden.

Im Zeitraum zwischen Sonntag, 18. November 2018, 23.30 Uhr und Montag, 3.50 Uhr, verschafften sich Einbrecher Zugang zu den Büroräumen eines in geschlossener Reihe stehenden Gebäudes an der Wasserstraße im Stadtteil Unterbilk. Sie brachen Türen auf und zerschlugen zahlreiche Glasscheiben, öffneten selbst kleinere Behältnisse und Wertschränke. Aus einem Tresor heraus entwendeten sie schließlich mehrere hundert Euro Bargeld. Einen Rucksack mit Aufbruchswerkzeug fanden die Beamten in der nahegelegenen Düssel. Die Polizei bittet Zeugen, die im relevanten Zeitraum etwas Verdächtiges beobachtet haben, sich unter der Rufnummer 0211-8700 an das Kriminalkommissariat 14 zu wenden.

