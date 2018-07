POL-ANK: Hinweis auf kurzzeitige Verkehrseinschränkungen wegen Versammlung in Wolgast am Samstag

Wolgast (ots) - Am Samstag findet in Wolgast, von 15:30 Uhr bis 16:30 Uhr, eine beim Landkreis Vorpommern-Greifswald angemeldete öffentliche Versammlung unter dem Motto "Problematik - Verkehrskonzept Usedom" statt. Eröffnet wird die Versammlung, zu der 200 Teilnehmer erwartet werden, auf dem Philipp-Otto-Runge-Platz nahe der B 111 an der Peenebrücke. Anschließend folgt ein Aufzug über die Peenebrücke mit der Abschlusskundgebung auf einem nahen Parkplatz bei Mahlzow. Die Polizei bittet die Einwohner und Reisende, sich auf kurzzeitige Verkehrseinschränkungen im Bereich einzustellen.

