POL-ANK: Brand bei Erntearbeiten verursacht hohen Sachschaden

Strasburg (LK V-G) (ots) - Am 05.07.2018 um 13:00 Uhr wurde der Rettungsleitstelle V-G ein Brand auf einem Feld zwischen Strasburg und Schönhausen, an der L 282, mitgeteilt. Dort geriet eine Strohpresse in Flammen und wurde vollständig zerstört. Der Sachschaden beträgt hier ca. 30.000 Euro. Ebenfalls sind durch das Feuer ca. 15 ha Stoppelfeld und 50 Strohballen verbrannt. Der Schaden beträgt hier ca. 1.000 Euro. Im Bereich der L 282 kam es zu Sichtbehinderungen durch die Rauchentwicklung. Im Zuge der Löscharbeiten waren die freiwilligen Feuerwehren Voigsdorf, Blumenhagen, Schönhausen, Neuensund, Pasewalk, Wismar, Groß Luckow und Strasburg vor Ort. Gegen 14:15 Uhr waren die Löscharbeiten beendet.

