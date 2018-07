POL-ANK: Einbruch in Werkstatt in Loitz - Landkreis Vorpommern-Greifswald

Loitz (ots) - In der Zeit vom 04.07.2018 22:00 Uhr bis 05.07.2018 08:05 Uhr drangen unbekannte Täter gewaltsam in eine Werkstatthalle in Loitz ein und entwendeten Werkzeuge und Motorradschutzhelme. Der Gesamtschaden wird mit ca. 5.000 Euro beziffert. Der Kriminaldauerdienst der Polizeiinspektion Anklam war vor Ort im Einsatz und konnte zahlreiche Spuren sichern. Es wurde Strafanzeige gegen Unbekannt erstattet.

Rückfragen bitte an:



Polizeiinspektion Anklam

Öffentlichkeitsarbeit / Pressesprecherin

Sabrina Kulz

Telefon: 03971 / 251 -3040 / -3041

E-Mail: pressestelle-pi.anklam@polizei.mv-regierung.de

http://www.polizei.mvnet.de

Original-Content von: Polizeiinspektion Anklam, übermittelt durch news aktuell