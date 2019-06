Polizeidirektion Mayen

POL-PDMY: Kreuzung mit Vorgeschichte

Wirft/Kirmutscheid (ots)

Zwei völlig zerstörte Fahrzeuge und eine verletzte Person. Die "Kirmutscheider Kreuzung" (B257/L10) mit ihren Gefahren und Tücken forderte am Rock am Ring- Wochenende wieder ihren Tribut. Auf Grund eines Verkehrsunfalls kommt es zu einer erheblichen Behinderung des Anreiseverkehrs auf der stark belasteten Zufahrtsstraße zum Festival. Die Polizei arbeitete mit Hochdruck an der Verkehrsunfallaufnahme und der Beseitigung der Verkehrsstörung, so dass bereits nach knapp einer Stunde die gesamte Unfallstelle geräumt war. Der verletzten Person geht es den Umständen entsprechend gut, so dass diesbezüglich von einem glücklichen Ausgang gesprochen werden kann. Immer wieder kommt es an dieser Kreuzung zu schweren Verkehrsunfällen. Die Einhaltung der Verkehrsregeln sind daher gerade hier besonders wichtig, um Ihr eigenes Leben zu schützen.

Rückfragen bitte an:



Polizeidirektion Mayen



Telefon: 02651-801-0

www.polizei.rlp.de/pd.mayen



Pressemeldungen der Polizei Rheinland-Pfalz sind unter Nennung der

Quelle zur Veröffentlichung frei.

Original-Content von: Polizeidirektion Mayen, übermittelt durch news aktuell