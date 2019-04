Polizeidirektion Neuwied/Rhein

POL-PDNR: NEUWIED Reifenstecher im Renzentalweg im Ortsteil Feldkirchen unterwegs

Neuwied (ots)

Eine böse Überraschung erwartete 3 Eigentümern von PKW, die ihre Fahrzeuge im Renzentalweg abgestellt hatten, am Samstagmorgen. Bisher unbekannte Täter hatten in der Nacht vom 12. auf den 13. April an mindestens drei Fahrzeugen Reifen zerstochen. Hinweise zu den Tätern werden an die Polizeiinspektion Neuwied erbeten. Tel. 02631-8780

