Polizeidirektion Mayen

POL-PDMY: Verkehrsunfallflucht auf dem Parkplatz am ZOB

Mayen (ots)

Am 05.06.2019 gegen ca. 13:10 Uhr fuhr auf dem Parkplatz hinter der zentralen Bushaltestelle in Mayen der Fahrer eines blauen Kombis rückwärts gegen das Auto einer wartenden Verkehrsteilnehmerin. Ohne einen Personalienaustausch zu ermöglichen, rief der Fahrer der geschädigten Verkehrsteilnehmerin zu, dass nichts passiert sei und verließ zügig die Unfallörtlichkeit. Da sich zu diesem Zeitpunkt zahlreiche Personen in unmittelbarer Nähe befanden, bittet die Polizei Mayen die Zeugen sich zu melden.

