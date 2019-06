Polizeidirektion Mayen

POL-PDMY: Versuchte Brandstiftung in Mehrzweckhalle Büchel

Büchel (ots)

Am Sonntagabend gegen 21.15 Uhr bemerkten Bücheler Bürger einen Brand in einer Mehrzweckhalle. Dort wurden auf einer Bühne gestapelte Kartons angezündet. Es entstanden leichte Brandschäden. Bei den Löscharbeiten erlitten drei Personen leichte Verletzungen durch Rauchgas. Die Kriminalpolizei hat die Ermittlungen aufgenommen. Hinweise bitte an die Polizei Cochem, Tel. 02671-9840.

