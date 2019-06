Polizeidirektion Mayen

POL-PDMY: Einbruch in Supermarkt

Mayen (ots)

Am frühen Montagmorgen wurde die Polizei zu einem Discounter in einem Gewerbegebiet in Polch gerufen. Ein Sicherheitsunternehmen hatte in der Hauswand des Supermarktes ein Loch vorgefunden. Die daraufhin alarmierten Beamten der Polizei Mayen konnten kurze Zeit später feststellen, dass wohl ungebetene Gäste diesen Zugang geschaffen hatten. Bei der anschließenden Durchsuchung konnte aber kein Einbrecher vorgefunden werden. Die Ermittlungen zum Tathergang dauern an.

