Polizeidirektion Mayen

POL-PDMY: Wochenendpressemitteilung der Polizei Cochem

Cochem (ots)

Insgesamt ereigneten sich im Berichtszeitraum (Freitag 12:00h bis Sonntag 10:00h) 14 Verkehrsunfälle, bei denen vier Zweiradfahrer verletzt wurden. Ein Verkehrsteilnehmer flüchtete.

Ulmen, Leichtkraftradfahrer schwer verletzt Am Freitag, 31.05.2019, gegen 16:55 Uhr, kam ein 16 Jahre alter Leichtkraftradfahrer in einer Linkskurve auf der K 1, Ulmen Richtung Höchstberg, nach rechts von der Fahrbahn ab und kollidierte mit der Schutzleitplanke. Nach derzeitigem Stand der Ermittlungen, dürfte der Fahrer zu schnell in die Kurve eingefahren sein. Er erlitt diverse Frakturen und wurde mit einem Rettungshubschrauber in ein Krankenhaus geflogen.

Cochem, Vorfahrt missachtet Am 31.05.2019, gegen 16:28 Uhr, missachtet ein 26 Jahre alter PKW Führer im Rahmen eines Abbiegevorganges auf der K 18, Cochem-Brauheck, die Vorfahrt des entgegenkommenden PKW. Beide Fahrzeuge waren nach dem Zusammenstoß nicht mehr fahrbereit. Insgesamt entstand ein Schaden von ca. 6000 Euro, verletzt wurde niemand.

Senheim, Motorradfahrer verletzt Am Freitag, 31.05.2019, gegen 14:06 Uhr, kommt ein 65 Jahre alter Motorradfahrer auf der L98, Senheim, in einer Linkskurve von der Fahrbahn ab und kollidiert mit der Schutzleitplanke. Unfallursache dürfte ein Fahrfehler gewesen sein. Der Motorradfahrer erlitt glücklicherweise nur Prellungen. Am Motorrad entstand ein Schaden von ca. 1000 Euro.

Büchel, Motorradfahrer schwer verletzt Am Samstag, 01.06.2019, gegen 17:15 Uhr, befuhren drei Motorradfahrer die L 100 aus Richtung Büchel in Richtung Kaisersesch. Der Erste überholte trotz Gegenverkehr, weshalb ein entgegenkommender PKW bremsen musste. Der nachfolgende Motorradfahrer erkannte die Situation und bremste sein Zweirad ab. Der dahinterfahrende, 51-jährige Fahrer erkannte dies zu spät und fuhr auf das vorausfahrende Motorrad auf. Er stürzte und zog sich Brüche am Handgelenk und Unterschenkel zu. Er wurde mit dem Rettungshubschrauber in ein Krankenhaus geflogen. Die L 100 war für eine Stunde voll gesperrt.

Cochem, VU Flucht Am Samstag, 01.06.2019, gegen 17:13 Uhr, parkte ein PKW im Briederweg rückwärts aus und kollidierte mit einem entgegengesetzt der Einbahnstraße fahrenden PKW. Trotz des entstandenen Sachschadens fuhr der unbekannte PKW-Führer davon. Zeugen bitte bei der Polizei Cochem, 02671 9840, melden.

Pommern, Motorradfahrer verletzt Am Sonntag, 02.06.2019, gegen 09:05 Uhr, wurde ein 59 Jahre alter Motorradfahrer auf der B 49 zwischen Pommern und Treis-Karden verletzt. Der Motorradfahrer befuhr die B 49, seine Frau fuhr mit ihrem Motorrad dahinter. Vermutlich in Folge Unachtsamkeit fuhr die Frau auf das Motorrad ihres Mannes auf und dieser stürzte. Er wurde am Bein verletzt. Er wurde mit dem Rettungshubschrauber in ein Krankenhaus geflogen.

