Polizeidirektion Mayen

POL-PDMY: Sachbeschädigung

Mendig/ Brauerstraße 1 (ots)

Vor dem Museum Lavadom ist im Eingangsbereich eine Gruppe von größeren Basaltfiguren aufgestellt. In der Nacht vom 31.05.19 - 01.06.19 wurde eine der hochwertigen Figuren vom Sockel gestoßen, so dass sie in mehrere Teile zerbrach. Der Gesamtschaden dürfte bei 2000 Euro liegen.

