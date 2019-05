Polizeidirektion Mayen

POL-PDMY: Verkehrsunfallflucht in Cochem

Cochem (ots)

Am Dienstag, den 21.05.2019, kam es gegen 19:10 Uhr zu einer Verkehrsunfallflucht in der Bergstraße in Cochem. Hierbei wurde ein parkender PKW beschädigt. An der Unfallörtlichkeit konnte ein weiteres Fahrzeugteil aufgefunden werden, welches einem schwarzen Audi A1 (Bj. 2015 - 2018) zuzuordnen ist. Zeugen werden gebeten sich bei der Polizei Cochem, Tel.-Nr.: 02671/984-0 , oder per E-Mail an picochem@polizei.rlp.de zu melden.

