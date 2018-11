POL-PDNR: Betzdorf - Warnung vor dem "Enkeltrick", Betrüger im nördlichen Kreis Altenkirchen aktiv

Betzdorf (ots) - Am Do., 08.11.2018 kam es in der Verbandsgemeinde Betzdorf und Kirchen (Kreis Altenkirchen) in der Mittagszeit zu mehreren Anrufen der nachfolgend geschilderten Art: Es meldete sich ein männlicher Anrufer, der sich als angeblicher Verwandter bzw. früherer Arbeitskollege ausgab und einen finanziellen Engpass - hier der Kauf einer Immobilie bzw. eines Autos- schilderte und um das kurzfristige Überlassen eines höheren fünfstelligen Betrages oder Wertgegenstände (Schmuck) bat.

Auf Grund der guten Reaktion der angerufenen Seniorinnen und Senioren ist kein Schaden entstanden. Das Fachkommissariat bei der Kriminalinspektion Betzdorf ermittelt in diesen Fällen. Weitere Hinweise werden unter Telefon 02741-9260 entgegengenommen.

Der so genannte "Enkeltrick" ist eine besonders hinterhältige Form des Betruges, der für die Opfer oft gravierende finanzielle und persönliche Folgen hat. Mit den Worten "Rate mal, wer gerade anruft?" oder ähnlichen Fragen rufen die Betrüger bei vorwiegend alleinstehenden, älteren Personen an, geben sich als Verwandte, Enkel oder auch gute Bekannte aus und bitten um Bargeld. Als Grund wird ein finanzieller Engpass oder eine Notlage vorgetäuscht, beispielsweise ein Unfall, ein Auto- oder Hauskauf. Die Lage wird immer äußerst dringend dargestellt, das Geld wird in der Regel noch am selben Tag benötigt. Das Durchführen mehrmaliger Anrufe in kurzen Abständen nimmt den Opfern die Möglichkeit, sich über das Geschehene Gedanken zu machen oder sich mit den eigenen Verwandten zu beraten. Die Folge besteht in dem Verlust hoher Geldbeträge, die teilweise die kompletten Ersparnisse betreffen. Außerdem wird das Verhalten von Angehörigen oft mit Vorwürfen und Unverständnis quittiert.

Tipps Ihrer Polizei (Quelle: www.polizei-beratung.de)

- Seien Sie misstrauisch, wenn sich Personen am Telefon als Verwandte oder Bekannte ausgeben, die Sie als solche nicht erkennen. - Geben Sie keine Details zu Ihren familiären oder finanziellen Verhältnissen preis. - Halten Sie nach einem Anruf mit finanziellen Forderungen bei Familienangehörigen Rücksprache. - Übergeben Sie niemals Geld an unbekannte Personen. - Informieren Sie unter der Notrufnummer 110 sofort die Polizei, wenn Ihnen eine Kontaktaufnahme verdächtig vorkommt.

Rückfragen bitte an:



POLIZEIPRÄSIDIUM KOBLENZ

Kriminalinspektion Betzdorf

Reinhard Baumgarten, EKHK

Friedrichstraße 21

57518 Betzdorf

Tel.: 02741/926-200

Fax: 02741/926-109

Email: KIBetzdorf@polizei.rlp.de

www.polizei.rlp.de/pd.neuwied



Pressemeldungen der Polizei Rheinland-Pfalz sind unter Nennung der

Quelle zur Veröffentlichung frei.

Original-Content von: Polizeidirektion Neuwied/Rhein, übermittelt durch news aktuell