FW-BN: Feuerwehr rückt mit Kran zu Sturmschaden in die Bonner Nordstadt aus.

Bonn, 25.3.2019, 12:43 Uhr, Nordstadt, Kölnstraße Die Feuerwehr Bonn rückte am Nachmittag zu einem Sturmschaden auf der Kölnstraße aus. Dort war kurz zuvor ein Baum auf das Dach eines städtischen Gebäudes gestürzt. Zusammen mit dem Amt für Stadtgrün wurde der Baum so weit wie möglich zurückgeschnitten und im Anschluss mit dem Kranwagen der Feuerwehr vom Dach gehoben. Die Kölnstraße wurde für die Dauer des Einsatzes in Fahrtrichtung Innenstadt gesperrt. Im Einsatz waren 12 Einsatzkräfte der Feuerwache 1 und der Führungsdienst.

