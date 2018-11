POL-HI: Einbrüche in Einfamilienhäuser

Hildesheim (ots) - (jpm)Am 21.11.2018 kam es im Stadtgebiet Hildesheim zu zwei Einbrüchen in Einfamilienhäuser.

In der Zeit zwischen 10:00 und 18:00 Uhr wurde in ein Haus in der Straße Im Bockfelde eingebrochen. Hierbei verschafften sich die Täter über die Terrassentür gewaltsam Zugang ins Innere. Dort wurden im Erdgeschoss die Räumlichkeiten nach Diebesgut durchsucht. Nach bisher vorliegenden Erkenntnissen wurden Schmuckgegenstände gestohlen. Ein genauer Wert der Gegenstände konnte bisher nicht beziffert werden.

Im Zeitraum von 15:10 bis 17:20 Uhr stiegen unbekannte Täter in ein Haus in der Straße Am Osterberg ein. Dabei verschafften sie sich über ein rückwärtig gelegenes Fenster gewaltsam Zugang ins Innere. Dort wurden sowohl das Erd- als auch das Obergeschoss nach Diebesgut durchsucht. Gestohlen wurde eine Tasche, in der sich ein Notebook befand. Der Wert der Gegenstände liegt in einem dreistelligen Bereich.

Sachdienliche Hinweise zu beiden Taten nimmt die Polizei Hildesheim unter der Nr. 05121/939-115 entgegen.

