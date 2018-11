POL-HI: Einbruch in Spielwarengeschäft

Hildesheim (ots) - (jpm)Am 21.11.2018, in der Zeit zwischen 01:00 und 04:00 Uhr, ist es zu einem Einbruch in ein Spielwarengeschäft in der Drispenstedter Straße in Hildesheim gekommen.

Die bisher unbekannten Täter verschafften sich Zugang in das Geschäft, indem sie die Schaufensterscheibe mittels eines Kanaldeckels einwarfen, der zuvor aus einem Kanalschacht im Nahbereich entnommen worden ist. Dadurch entstand ein Einstiegsloch mit einem Durchmesser von ca. 1,50 m. Im Laden wurden die Räumlichkeiten durchsucht. Nach bisherigen Erkenntnissen wurde nichts gestohlen. Der entstandene Sachschaden wird auf ca. 1.500 Euro geschätzt.

Sachdienliche Hinweise nimmt die Polizei Hildesheim unter der Nr. 05121/939-115 entgegen.

Rückfragen bitte an:



Polizeiinspektion Hildesheim

Schützenwiese 24

31137 Hildesheim

Presse- und Öffentlichkeitsarbeit

Jan Paul Makowski, Polizeioberkommissar

Telefon: 05121-939104

E-Mail: pressestelle@pi-hi.polizei.niedersachsen.de

http://www.pd-goe.polizei-nds.de/dienststellen/pi_hildesheim/

Original-Content von: Polizeiinspektion Hildesheim, übermittelt durch news aktuell