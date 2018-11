POL-PDNW: Verkehrsunfall mit schwerverletztem Motorradfahrer

Herxheim am Berg (ots) - Am 11.11.2018, gegen 15:20 Uhr kam es auf der B271 zwischen Herxheim am Berg und Kallstadt zu einem Verkehrsunfall mit einem Motorradfahrer. Eine 40 jährige Dackenheimerin befuhr mit ihrem PKW Audi die B271 von Herxheim kommend in Fahrtrichtung Kallstadt. In Höhe eines Feldweges musste die PKW-Fahrerin verkehrsbedingt anhalten. Ein 20 jähriger Dürkheimer, welcher mit seinem Motorrad der Marke Honda die B271 in gleiche Fahrtrichtung befuhr, erkannte die Verkehrssituation zu spät und fuhr auf den stehenden PKW auf. Durch den Aufprall zog sich der Motorradfahrer schwere Verletzungen zu und wurde zur weiteren Behandlung in die Unfallklinik nach Ludwigshafen verbracht. Bei dem Verkehrsunfall entstand ein Sachschaden in Höhe von zirka 8000.- Euro. Die B271 war für die Unfallaufnahme und anschließende Straßenreinigung für 2 Stunden voll gesperrt.

