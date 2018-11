POL-PDNW: Verhinderte Trunkenheitsfahrt

Freinsheim (ots) - Am 11.11.2018 gegen 02:05 Uhr wurde ein 54-jähriger Freinsheimer beim Einsteigen in seinen PKW in der Bahnhofstraße in Freinsheim auf Grund seines schwankenden und unsicheren Ganges kontrolliert. Der Mann gab an, im Auto schlafen zu wollen. Ein freiwilliger Alkoholtest ergab einen Wert von 2,35 Promille. Um zu verhindern, dass der 54-Jährige doch noch mit dem PKW fährt, wurden Fahrzeugschlüssel und Führerschein sichergestellt, er selbst wurde nach Hause begleitet.

