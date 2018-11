POL-PDNW: Geschwindigkeitsmessungen der Polizei in Neuleiningen

Neuleiningen (ots) - Am Donnerstag, den 08.11.2018, führten Beamte der Polizeiinspektion Grünstadt in der Zeit von 09:15 - 11:15 Uhr Geschwindigkeitsmessungen in der Tiefenthaler Straße in Neuleiningen durch. Hierbei konnten 22 Geschwindigkeitsüberschreitungen festgestellt werden. Spitzenreiter war dabei ein Fahrzeugführer der bei erlaubten 50 km/h mit 81 km/h gemessen wurde. Den Fahrzeugführer erwartet nun ein Bußgeld in Höhe von 160EUR, ein Monat Fahrverbot sowie zwei Punkte in Flensburg.

Rückfragen bitte an:



Polizeiinspektion Grünstadt



Telefon: 06359-9312-0

E-Mail: pigruenstadt@polizei.rlp.de

www.polizei.rlp.de/pd.neustadt

*ag



Pressemeldungen der Polizei Rheinland-Pfalz sind unter Nennung der

Quelle zur Veröffentlichung frei.

Original-Content von: Polizeidirektion Neustadt/Weinstraße, übermittelt durch news aktuell