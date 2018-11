67468 Frankeneck, L 499 (ots) - Ein 18-jähriger Fahrzeuglenker war mit seinem Opel auf der L 499 von Elmstein kommend in Fahrtrichtung Frankeneck unterwegs. Auf der feuchten Fahrbahn kam er nach links von der Fahrbahn ab und überschlug sich. Der Fahrer blieb unverletzt. Das Fahrzeug war nicht mehr fahrbereit und musste abgeschleppt werden. Die Unfallörtlichkeit liegt in einem auf 70 km/h limitierten Bereich der L 499. Unfallursächlich dürfte eine nicht an die Witterungsverhältnisse angepasste Geschwindigkeit gewesen sein. *fm

Rückfragen bitte an:



Polizeiinspektion Neustadt/Weinstraße



Telefon: 06321-854-0

E-Mail: pdneustadt.presse@polizei.rlp.de

www.polizei.rlp.de/pd.neustadt



Pressemeldungen der Polizei Rheinland-Pfalz sind unter Nennung der

Quelle zur Veröffentlichung frei.

Original-Content von: Polizeidirektion Neustadt/Weinstraße, übermittelt durch news aktuell