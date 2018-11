POL-HI: Unfall mit drei Beteiligten

Hildesheim (ots) - (jpm)Am 21.11.2018, um 07:20 Uhr ereignete sich in der Kardinal-Bertram-Straße Ecke Langer Hagen in Hildesheim ein Verkehrsunfall mit drei beteiligten Pkw. Ein Fahrzeugführer wurde dabei verletzt.

Den Ermittlungen zufolge bog eine 20-jährige Frau aus Hildesheim mit ihrem VW Lupo vom Langen Hagen nach links in die Kardinal-Bertram-Straße. Dabei missachtete sie die Vorfahrt eines 35-jährigen Mannes aus Velbert, der mit einem Daimler Benz die Kardinal-Bertram-Straße in Richtung Pfaffenstieg befuhr. Es kam zu einer Kollision, wobei der Daimler in den hinteren linken Bereich des VW fuhr. Durch die Wucht des Aufpralls wurde der VW herumgeschleudert und prallte letztlich frontal in den Audi einer 24-jährigen Frau aus Söhlde, die die Kardinal-Bertram-Straße hinter dem Daimler Benz befuhr. Bei dem Unfall wurde der 35-jährige verletzt. Er klagte über Schmerzen im Nacken- und Lendenbereich. Der Mann wurde mit einem Rettungswagen in ein Hildesheimer Krankenhaus verbracht. An den Fahrzeugen entstand ein geschätzter Schaden von ca. 10.000 Euro. Für den Audi musste ein Abschleppwagen angefordert werden. Der Berufsverkehr wurde an der Unfallstelle vorbeigeleitet. Es kam zu Beeinträchtigungen. Gegen 08:45 Uhr wurde die Unfallstelle wieder freigegeben.

Rückfragen bitte an:



Polizeiinspektion Hildesheim

Schützenwiese 24

31137 Hildesheim

Presse- und Öffentlichkeitsarbeit

Jan Paul Makowski, Polizeioberkommissar

Telefon: 05121-939104

E-Mail: pressestelle@pi-hi.polizei.niedersachsen.de

http://www.pd-goe.polizei-nds.de/dienststellen/pi_hildesheim/

Original-Content von: Polizeiinspektion Hildesheim, übermittelt durch news aktuell