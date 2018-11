POL-HI: Beschädigtes Zufahrtstor nach Verkehrsunfallflucht

Hildesheim (ots) - Bad Salzdetfurth: In der Zeit zwischen Mitternacht und 12:00 Uhr des 20.11.2018 ereignete sich ein Schadensfall am Zufahrtstor einer Außenanlage der Stadt Bad Salzdetfurth nahe der Tennisanlagen Am Triftweg. Hier wurde das Tor so beschädigt, dass es den Anschein hat, dass ein Kraftfahrzeug dort gegen gefahren ist. Der Schaden am Tor beträgt etwa 1000.-EUR.

Wer Hinweise zu einem verdächtigen Fahrzeug oder gar zu dem Vorfall geben kann, melde sich bitte bei dem Polizeikommissariat Bad Salzdetfurth unter der Rufnummer 05063-9010.

Rückfragen bitte an:



Polizeiinspektion Hildesheim

Schützenwiese 24

31137 Hildesheim

Polizeikommissariat Bad Salzdetfurth



Telefon: 05063 / 901-0

http://www.pd-goe.polizei-nds.de/dienststellen/pi_hildesheim/

Original-Content von: Polizeiinspektion Hildesheim, übermittelt durch news aktuell