POL-HI: Fahrzeugräder gestohlen

Hildesheim (ots) - (jpm)Im Zeitraum vom 17.11.2018, 13:00 Uhr, bis zum 19.11.2018, 08:30 Uhr, wurden auf dem Gelände eines Autohauses in der Bavenstedter Str. in Hildesheim an einem Opel Insignia alle vier Räder gestohlen.

Das Gelände des Autohauses in der Bavenstedter Straße Ecke Siemensstraße ist frei zugänglich. Unbekannte Täter bockten den zum Verkauf angebotenen Opel auf Pflastersteine auf und montierten die Räder ab. Es handelte sich um 5-Loch-Doppelspreichen-Designfelgen aus Aluminium in der Größe 7,5 x 17" mit der Bereifung 225/55 R 17. Der Schaden liegt in einem vierstelligen Bereich.

Zeugen, denen im genannten Zeitraum etwas Verdächtiges aufgefallen ist, werden gebeten sich bei der Polizei Hildesheim unter der Nr. 05121/939-115 zu melden.

Rückfragen bitte an:



Polizeiinspektion Hildesheim

Schützenwiese 24

31137 Hildesheim

Presse- und Öffentlichkeitsarbeit

Jan Paul Makowski, Polizeioberkommissar

Telefon: 05121-939104

E-Mail: pressestelle@pi-hi.polizei.niedersachsen.de

http://www.pd-goe.polizei-nds.de/dienststellen/pi_hildesheim/

Original-Content von: Polizeiinspektion Hildesheim, übermittelt durch news aktuell