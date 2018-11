POL-HI: Einbruch in Naturkostgeschäft

Hildesheim (ots) - (jpm)Im Zeitraum vom 16.11.2018, 19:00 Uhr bis zum 17.11.2018, 08:00 Uhr kam es zu einem Einbruch in ein Naturkostgeschäft in der Marienburger Straße in Hildesheim.

Nach jetzigem Ermittlungsstand verschafften sich bisher unbekannter Täter über ein im Hinterhof gelegenes Fenster gewaltsam Zugang in das Büro des betroffenen Geschäftes. Der Hinterhof ist über die Gneisenaustraße zu erreichen. Im Büro durchsuchten die Täter sämtliche Schränke und Schubladen. Im Anschluss suchten sie den Verkaufsraum und eine angrenzende Küche auf. Im Kassenbereich entdeckten die Täter eine Metallkassette, die sie gewaltsam öffneten. Daraus wurde ein unterer vierstelliger Betrag gestohlen. Zeugen, denen etwas aufgefallen ist, werden gebeten sich unter der Nummer 05121/939-115 bei der Polizei Hildesheim zu melden.

Original-Content von: Polizeiinspektion Hildesheim, übermittelt durch news aktuell