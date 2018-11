POL-HI: Trunkenheitsfahrt

Hildesheim (ots) - Nordstemmen (Fre. Am 18.11.2018, 00:12 Uhr, sollte ein 35-Jähriger aus Glinde mit einem PKW VW in der Hildesheimer Straße in Mahlerten aus Rtg. Hildesheim kommend im Rahmen einer stationären Verkehrskontrolle angehalten werden. Dabei missachtete er das Haltezeichen und fuhr weiter in Richtung Nordstemmen. In der Straße Lange Maße konnte das Fahrzeug letztendlich angehalten werden. Bei der anschließenden Überprüfung stellten die Beamten beim Fahrzeugführer Atemalkohol fest. Ein vor Ort durchgeführter Alco-Test ergab einen Wert von 2,12 Promille. Eine Blutprobe wurde dem 35-Jährigen entnommen, sein Führerschein sichergestellt.

Rückfragen bitte an:



Polizeiinspektion Hildesheim

Schützenwiese 24

31137 Hildesheim

Polizeikommissariat Sarstedt



Telefon: 05066 / 985-0

http://www.pd-goe.polizei-nds.de/dienststellen/pi_hildesheim/

Original-Content von: Polizeiinspektion Hildesheim, übermittelt durch news aktuell