POL-HI: Sachbeschädigung

Hildesheim (ots) - Sarstedt (Fre) In der Zeit vom 14.11.2018, 14:00 Uhr - 16.11.2018, 10:30 Uhr, demontierten bislang unbekannte Täter den Schrankenbaums zum Kundenparkplatz eines in der Steinstraße ansässigen Geldinstitutes. Dadurch konnte der in der Eulenstraße gelegene Parkplatz entgegen dem Willen der geschädigten Institution genutzt werden. Schadenshöhe: ca. 100,-Euro. Mögliche Hinweise bitte an die Polizei Sarstedt unter der Tel.-Nr.: 05066-9850.

