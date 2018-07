POL-PPMZ: Einbruch in Keller

Mainz-Oberstadt (ots) - In der Woche vom 29. Juni bis 6. Juli wurde in einen Keller in der Drususstraße eingebrochen. Ein 28-Jähriger bemerkte, dass Licht im Keller brennt und mehrere Werbeflyer auf dem Boden liegen. Daraufhin schaut er sich die Kellerabteile genauer an und bemerkt, dass ein Kellerabteil geöffnet und ein weiteres Abteil angegangen wurde. Möglicherweise handelt es sich bei dem unbekannten Täter um einen Mann, der am Freitag, 29. Juni, im Haus gesehen wurde während er Flyer verteilt hatte. Bei den Anwohnern wurden Aufklärungsflyer hinterlassen, damit diese sich bei der Polizei melden, falls etwas aus ihrem Keller entwendet wurde.

Wer sachdienliche Hinweise zu dem genannten Fall geben kann, wird gebeten sich mit der Polizeiinspektion Mainz 1 unter der Rufnummer 06131/65-4110 in Verbindung zu setzen. Hinweise können auch per E-Mail unter pimainz1@polizei.rlp.de an die Polizei übermittelt werden.

