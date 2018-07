POL-PPMZ: Verkehrsunfall mit Flucht Bahnhof Oppenheim

Oppenheim (ots) - Zu einer Verkehrsunfallflucht kam es am 05.07.2018, in der Zeit zwischen 07:30 Uhr und 21:30 Uhr am Bahnhof in Oppenheim. Ein dort geparkter PKW Opel Astra wurde unfallbeschädigt. Das unfallverursachende Fahrzeug entfernte sich anschließend, ohne sich um den entstandenen Schaden zu kümmern, unerlaubt von der Unfallörtlichkeit. Am PKW Opel Astra entstand ein Sachschaden in Höhe von circa 1000 Euro. Die Polizei bittet Zeugen, die Hinweise zu dem unfallverursachenden Fahrzeug machen können, sich bei der Polizei in Oppenheim (Tel. 06133-933-0) zu melden.

