POL-PPMZ: Parkmanöver missglückt - Pkw Beschädigt - unerlaubt entfernt

Mainz (ots) - Am Samstagnachmittag gegen 17:45 Uhr versuchte in der Albert-Schweizer-Straße, in Höhe der Einfahrt zum Geländer der Johannes-Gutenberg-Universität, ein dunkel blauer VW Golf mit einer Person am Steuer, in einer längs zur Fahrbahn verlaufenden Parklücke einzuparken. Dies wollte allerdings nicht recht gelingen, sodass der VW Golf während des Parkmanövers gegen den Außenspiegel eines bereits dort parkenden Pkw stieß und einen Sachschaden verursachte. Hiernach flüchtete der VW Golf in Richtung Saarstraße, ohne sich weiter um den Schaden zu kümmern. Am VW Golf soll ein amtliches Kennzeichen aus dem Kreis Groß-Gerau angebracht gewesen sein. Mögliche Zeugen werden gebeten sich bei der Polizeiinspektion Mainz 1 unter der Tel.:06131/654110 zu melden.

Rückfragen bitte an:



Polizeipräsidium Mainz

Polizeiinspektion Mainz 1

Telefon: 06131-654110



E-Mail: ppmainz.presse@polizei.rlp.de

www.polizei.rlp.de/pp.mainz



Pressemeldungen der Polizei Rheinland-Pfalz sind unter Nennung der

Quelle zur Veröffentlichung frei.

Original-Content von: Polizeipräsidium Mainz, übermittelt durch news aktuell