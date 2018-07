POL-PPMZ: Verkehrsunfall mit hohem Sachschaden - Verursacher flüchtig

1 weiterer Medieninhalt

Mainz-Neustadt (ots) - Am Sonntag, 08.07.2018 gegen 03:00 Uhr kam es zu einem Verkehrsunfall mit hohem Sachschaden in der Mombacher Straße in Mainz. Aus ungeklärter Ursache kam der Unfallverursacher von der Fahrbahn ab und prallte ungebremst gegen einen dort geparktes VW Golf. Dieser wurde schwer beschädigt und gegen einen Stromverteilerkasten geschoben. Der Unfallverursacher fuhr weiter, musste seinen schwarzen Audi aber 50 Meter weiter abstellen, da auch dieses schwer beschädigt war. Der Fahrer stieg aus und flüchtete in unbekannte Richtung. Der Audi wurde sichergestellt. Die Polizeiinspektion Mainz 2 hat die Ermittlungen aufgenommen und bittet um Zeugenhinweise unter 06131 / 65-4210.

