POL-PPMZ: Unfallflucht im Nahering

Ingelheim (ots) - Am Samstag, dem 07.07.2018, musste ein 29-Jähriger Ingelheimer gegen 15:15 Uhr nach einem halbstündigen Aufenthalt in einem Warenhaus im Nahering in Ingelheim feststellen, dass sein geparkter PKW des Herstellers BMW durch einen noch unbekannten Verkehrsteilnehmer gestreift wurde. Der Verursacher befand sich nicht mehr an der Unfallstelle. Der entstandene Schaden am Fahrzeug des Geschädigten beläuft sich auf ca. 500 EUR. Es wurde ein Strafverfahren wegen Verkehrsunfallflucht eingeleitet. Die Polizei Ingelheim wird diesbezüglich die Videoaufzeichnungen des Marktes prüfen. Hinweise zum Verursacher werden dennoch erbeten.

