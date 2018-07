POL-PPMZ: Körperverletzung in der Neuen Mitte

Ingelheim (ots) - Am Samstag, den 07.07.2018, machte ein 19-Jähriger gegen 17 Uhr in der Binger Straße Passanten auf sich aufmerksam. Die Person hatte zu diesem Zeitpunkt oberflächliche Wunden am Hinterkopf sowie an der Unterlippe. Er gab an, zuvor geschlagen worden zu sein, aber den oder die Täter nicht gesehen zu haben. Der Heranwachsende wurde zur Untersuchung ins Krankenhaus Ingelheim verbracht. Zeugenhinweise bitte an die Polizei in Ingelheim.

