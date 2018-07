POL-PPMZ: Autofahrer gefährdet andere Verkehrsteilnehmer und flüchtet vor der Polizei

Mainz (ots) - Am 06.07.2018, gegen 11:15 Uhr befuhr ein 33-jähriger Mainzer mit einem silber-grauen, viertürigen Mercedes-Benz Coupé die B9 aus Mettenheim kommend in Fahrtrichtung Mainz. Der 33-jährige fiel anderen Verkehrsteilnehmern durch seine rücksichtslose und gefährdende Fahrweise auf. Er fuhr mit überhöhter Geschwindigkeit und überholte einen LKW in einem Kreuzungsbereich und musste stark abbremsen um nicht mit entgegenkommenden Fahrzeugen zu kollidieren. Im Rahmen der Fahndung entdeckte die Polizei den 33-jährigen mit seinem PKW schließlich auf der A60, in Höhe des Autobahnkreuz Mainz-Süd. Als der 33-jährige die Polizei bemerkte, flüchtete er in Richtung B40. Dabei fuhr er vom linken Fahrstreifen nach rechts auf die Ausfahrt in Richtung Mainz-Innenstadt. Die Polizei nahm die Verfolgung des 33-jährigen auf, der erneut die erlaubte Höchstgeschwindigkeit überschritt. An der Abfahrt Mainz-Bretzenheim verließ der 33-jährige die B40. Noch im Abfahrtsbereich wendete er, wodurch er andere Verkehrsteilnehmer zu Vollbremsungen zwang. Er befuhr die B40 wieder in Richtung A60. An der Anschlussstelle Bretzenheim-Süd fuhr der 33-jährige erneut von der B40 ab. Auf dem Gelände der Alten Ziegelei gelang es der Polizei schließlich den 33-jährigen zu stoppen. Während der anschließenden Kontrolle stellte die Polizei fest, dass der 33-jährige nicht im Besitz einer Fahrerlaubnis ist. Außerdem besteht der Verdacht, dass er unter dem Einfluss vom Arznei- oder Betäubungsmitteln stand. Ihm wurde eine Blutprobe entnommen. Personen, die Angaben zu den Vorfällen machen können, werden gebeten sich unter der Telefonnummer 06131 / 654110 mit der Polizeiinspektion Mainz 1 in Verbindung zu setzen.

Rückfragen bitte an:



Polizeipräsidium Mainz

Pressestelle



Telefon: 06131-65-3011 / 3012 / 3013

E-Mail: ppmainz.presse@polizei.rlp.de

www.polizei.rlp.de/pp.mainz



Pressemeldungen der Polizei Rheinland-Pfalz sind unter Nennung der

Quelle zur Veröffentlichung frei.

Original-Content von: Polizeipräsidium Mainz, übermittelt durch news aktuell