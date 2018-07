POL-PPMZ: Stoppschild missachtet - Motorradfahrer leicht verletzt

Mainz-Bleichenviertel (ots) - Am 06.07.2018, gegen 15.30 Uhr missachtete eine 26-jähriger PKW-Fahrerin aus Mainz die Vorfahrt eines ebenfalls 26-jährigen Mainzer Motorradfahrers. Nachdem die 26-jährige zunächst ordnungsgemäß an dem Stoppschild an der Kreuzung Gärtnergasse / Mittlere Bleiche angehalten hatte, bog sie in die Gärtnergasse ein und kollidierte dabei mit dem Motorradfahrer. Der Motorradfahrer kam zu Sturz und zog sich eine leichte Verletzung am Fuß zu. Er wurde durch den Rettungsdienst zur weiteren Untersuchung in ein Krankenhaus verbracht. Die Polizei schätzt den Sachschaden auf 1.800 EUR.

Rückfragen bitte an:



Polizeipräsidium Mainz

Pressestelle



Telefon: 06131-65-3011 / 3012 / 3013

E-Mail: ppmainz.presse@polizei.rlp.de

www.polizei.rlp.de/pp.mainz



Pressemeldungen der Polizei Rheinland-Pfalz sind unter Nennung der

Quelle zur Veröffentlichung frei.

Original-Content von: Polizeipräsidium Mainz, übermittelt durch news aktuell