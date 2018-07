POL-PPMZ: Verkehrsunfall mit Flucht

Mainz-Bretzenheim (ots) - Donnerstag, 05.07.2018, 08:00 Uhr

Am Donnerstagmorgen ist es in der Straße Vor der Frecht zu einem Verkehrsunfall mit Flucht gekommen. Ein 66-Jähriger parkt mit seinem weißen Hyundai i 30 am rechten Fahrbahnrand. Als er aus seinem Auto aussteigt, fährt ein 91-Jähriger mit seinem Auto (grauer Honda) gegen die Fahrertür des 66-Jährigen. Anschließend entfernt er sich unerlaubt vom Unfallort. Die Polizei konnte den Beschuldigten bislang nicht an seiner Anschrift antreffen.

Wer sachdienliche Hinweise zu dem genannten Fall geben kann, wird gebeten sich mit der Polizeiinspektion Mainz 3 unter der Rufnummer 06131/65-4310 in Verbindung zu setzen. Hinweise können auch per E-Mail unter pimainz3@polizei.rlp.de an die Polizei übermittelt werden.

Rückfragen bitte an:



Polizeipräsidium Mainz

Pressestelle



Telefon: 06131-65-3011 / 3012 / 3013

E-Mail: ppmainz.presse@polizei.rlp.de

www.polizei.rlp.de/pp.mainz



Pressemeldungen der Polizei Rheinland-Pfalz sind unter Nennung der

Quelle zur Veröffentlichung frei.

Original-Content von: Polizeipräsidium Mainz, übermittelt durch news aktuell