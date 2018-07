POL-PPMZ: Obstdiebstahl

Obstdiebstahl ist kein Kavaliersdelikt Bild-Infos Download

Mainz-Finthen (ots) - In der Finther Gemarkung ist es am Donnerstagabend zu einem Obstdiebstahl gekommen. Die Polizei stellt bei ihrer Präventivstreife einen 33-Jährigen und eine 36-Jährige fest, die auf Kissen im Acker sitzen und lesen. Neben ihnen liegen ihre Fahrräder und ein paar Meter weiter eine Plastiktüte mit circa zwei Kilogramm Süßkirschen. Beide streiten den Obstdiebstahl ab. Die Personalien werden aufgenommen. Den Beschuldigten kann nicht nachgewiesen werden, ob die Kirschen tatsächlich von ihnen stammen. Die Kirschen sind sichergestellt worden.

Wer sachdienliche Hinweise zu dem genannten Fall geben kann, wird gebeten sich mit der Polizeiinspektion Mainz 3 unter der Rufnummer 06131/65-4310 in Verbindung zu setzen. Hinweise können auch per E-Mail unter pimainz3@polizei.rlp.de an die Polizei übermittelt werden.

