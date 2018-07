POL-PPMZ: Ladendiebstahl von Minderjährigen

Mainz-Ebersheim (ots) - Donnerstag, 05.07.2018, 20:15 Uhr

Am Donnerstagabend ist es in einem Supermarkt in der Töngesstraße zu einem Diebstahl gekommen. Zwei 9 bis 10-jährige Jungen werden dabei erwischt, wie sie mehrere Dosen eines Energy-Drinks entwenden. Nach einer kindgerechten Belehrung werden sie den Erziehungsberechtigten übergeben.

