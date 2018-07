POL-PPMZ: Beschädigung eines Haselnussbaumes

Dolgesheim (ots) - In der Gaustraße in Dolgesheim kam es in der Zeit zwischen dem 30.06.2018 und 05.07.2018 zu einer Sachbeschädigung an einem alten Haselnussbaum. Es wurden in diesen mehrere große Löcher gebohrt. Der Baum wurde hierdurch so stark beschädigt, dass dieser nun gefällt werden muss. Der Schaden beträgt circa 15.000 Euro. Die Polizei bittet Zeugen, die Hinweise zu dem oder den Tätern geben können, sich bei der Polizei in Oppenheim (Tel. 06133-933-0) zu melden.

